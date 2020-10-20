Москва, , 14:34 — REGNUM Сбитые войсками Армении беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства, запущенные Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха, вызвали споры среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 20 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы обратили внимание на то, что продажа разного рода вооружений одной страны другой является обычным делом. Более того, данным видом бизнеса занимается и сама Россия, которая торгует вооружением, к примеру, с Арменией.

«Даже если это так, с каких пор Азербайджан не может покупать у Турции оружие? Армения хочет сказать, чтобы до сих пор сражалась в войне оружием исключительно своего производства? Бред же. Армяне покупают у России оружие и это нормально. Азербайджан не обвиняет нас в том, что мы продаём Армянам своё оружие. Это чисто бизнес. Попросит Азербайджан, мы и им продадим. Зачем обострять внимание на том, чьё оружие?!», — задаётся вопросом Nik SP.

Некоторые пользователи призвали не обвинять Азербайджан в том, что сбитые беспилотники попали на территорию республики незаконным путём. Они уверены, что Баку может себе позволить по-дружески приобрести у Турции их беспилотники.

«Беспилотники закуплены Азербайджаном на собственные средства. Так что не пытайтесь подозревать Азербайджан, что он используют нелегальное вооружение», — написал Анар.

Часть пользователей припомнила властям Армении их русофобскую политику, которая предшествовала приходу во власть премьер-министру республики Никола Пашиняна. Несмотря на подобное отношение, Россия, тем не менее, оказывает Еревану поддержку в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе, поставляя туда оружие, считают они.

«Это азербайджанские беспилотники турецкого производства. Точно такие же, как и всё армянское оружие российского производства, которое, кстати, в основном бесплатное. Ну жалко же вас, как-никак Армения «союзник», но это не мешает топтать российский флаг, кидать яйца в посольство, ругать российского президента и это уже не фантазии», — пишет пользователь M G.

Нашлись и те, кто обрадовался тому, что беспилотники Азербайджана не достигли своей цели и были сбиты. Если их задачей было нанесение ударов по военнослужащим Армении, думают пользователи, то хорошо, что им это не удалось сделать.

«Ой, слава Богу, что эти дроны не долетели до места назначения. Какими последствиями могло это закончится, страшно подумать», — пишет Рамзия.

Напомним, 19 октября стало известно, что военным Армении в районе Нагорного Карабаха удалось сбить пять беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства, принадлежащих ВС Азербайджана.