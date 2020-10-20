Москва, , 14:02 — REGNUM На сегодняшний день многие люди не знают о мерах поддержки со стороны властей. Об этом в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Дистанционное образование (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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"У нас огромное число мер поддержки, и многие о них не знают. Например, многие семьи не знают о пособии на ребёнка. Создаётся цифровой контур в здравоохранении. Все отрасли медицины будут связаны между собой. Медицинская информация будет собрана в одном месте», — сказал Мишустин.

По его словам, период обучения школьников на дистанционке стал вызовом: «Важно уделить внимание и качеству онлайн-образования. Дистанционные формы никогда не заменят живого общения».