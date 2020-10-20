Красногорск, , 14:03 — REGNUM Количество закрытых на карантин классов в Подмосковье сократилось с 586 до 419. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Московской области.

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При этом в классах, где карантин всё ещё действует, занятия продолжаются в дистанционном формате, отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Это нормальная практика, ежегодно с наступлением сезона гриппа и ОРВИ в регионе ряд школ закрывается на карантин. Напомню, что по правилам, если 20% обучающихся заболело, то класс закрывается на карантин, полностью образовательное учреждение закрывается в том случае, если болеет 30% учащихся», — сказала Каклюгина.