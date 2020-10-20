Йошкар-Ола, , 13:58 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 20 октября выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 52 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5576 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 4602 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 40 человек. 59 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не было. Накануне также летальных случаев в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 915 человек.

По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 263 человека с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 913 человек, из них у 908 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом развернули в трёх медицинских учреждениях республики. Общее число инфекционных коек в республике составляет на данный момент 1087 мест в десяти стационарах.

В минздраве подчеркивали, что ситуация с коронавирусом в республике остаётся сложной.