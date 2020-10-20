Москва, , 13:56 — REGNUM За сутки в России коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился на 0,01 — до 1,09. При этом также ниже уровня предыдущего дня этот показатель оказался и в Москве. Он составил 1,08.

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Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на которые ссылается ТАСС, в Санкт-Петербурге и в Нижегородской области коэффициент распространения заболевания составил 1,11, в Свердловской области вырос до 1,15, а в Красноярском крае — до 1,16.

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Отмечается, что ниже единицы этот показатель при некотором снижении не опускается во всех десяти субъекта РФ, где зарегистрировано наибольшее число выявленных случаев инфицирования SARS-COV-2. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе он равен 1, в Иркутской области опустился с 1,05 до 1,02, в Подмосковье — с 1,06 до 1,04, в Воронежской области — с 1,08 до 1,07.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 20 октября, за минувшие сутки в России было выявлено 16 319 случаев заражения коронавирусом. Это на 337 случаев больше, чем сутками ранее, когда количество выявленных случаев инфицирования составило 15 982. Показатель является максимальным за всё время пандемии COVID-19 в России.

Всего с начала эпидемии в России выявили более 1,4 млн носителей SARS-CoV-2.

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