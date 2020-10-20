Махачкала, , 13:58 — REGNUM Десять человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане 19 октября. Всего с начала пандемии в республике скончались уже 724 носителя инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

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По данным на 13:30 20 октября, в Дагестане зарегистрировано более 15,1 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Накануне в республике инфекцию выявили у 85 человек, что меньше, чем днем ранее, всего на одного заболевшего.

Выздоровел в Дагестане за минувшие сутки 101 пациент с COVID-19. Всего в республике к настоящему времени болезнь победили более 13,3 тыс. человек, или 88,3% заразившихся. Свыше 1 тыс. инфицированных еще не переболели и остаются под наблюдением медиков.

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