Белгород, , 13:57 — REGNUM Мясо и полуфабрикаты, перевозимые с нарушением ветеринарных правил, обнаружили сотрудники полиции в грузовике в центре Белгорода. Малотоннажный фургон из Курска остановили для проверки документов, а с помощью информационной системы «Меркурий» были выявлены и другие нарушения законодательства, сообщили 20 октября в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В грузовике при температуре плюс четыре градуса на деревянных поддонах везли почти две тонны потенциально опасной мясной продукции. Говяжьи полутуши и полуфабрикаты предназначались для продажи. Инспектор управления Россельхознадзора с помощью информационной системы «Меркурий» выяснил, что перевозить продукцию должен был автомобиль с другими регистрационными номерами. Фургон с мясом отправили в обратный путь, составлен протокол.

С начала 2020 года в белгородском управлении Россельхознадзора за различные нарушения задержано более 30 транспортных средств, возбуждено 21 административное дело.