Село Октябрьское, Челябинская область, , 13:54 — REGNUM В Челябинской области жительница Октябрьского района осуждена за приобщение детей к совершению кражи. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что преступление было совершено в мае. в селе Октябрьском. Своему 12-летнему сыну и 11-летней знакомой девочке гражданка предложила обокрасть жилище местного жителя, пообещав им часть похищенного. Затем дети взломали навесной замок, проникли в дом и похитили там продукты питания.

Суд учёл, что гражданка имеет на иждивении троих детей и к тому же беременна. Ей назначено 5 лет 6 месяцев условно с двухлетним испытательным сроком.