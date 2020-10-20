Магас, , 13:53 — REGNUM В Ингушетии за последние дни скончались от осложнений, вызванных COVID-19, еще трое жителей республики. Число случаев летального исхода достигло 89. Об этом 20 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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За прошедшие сутки число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось еще на 56 человек. Общее число носителей коронавируса за все время составило 6723 человека. Удалось вылечиться из них 5455 жителю региона.

В настоящее время находятся в больницах 356 человек, при этом лабораторно подтвержден диагноз только у 137 из них. В тяжелом состоянии находятся 32 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек. Лечатся под наблюдением медиков на дому 469 жителей региона.

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