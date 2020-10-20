Москва, , 13:51 — REGNUM Российская медицина получила запас прочности для того, чтобы противостоять коронавирусу. Об этом в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем нет. Сделано более 51 млн тестов. Мы продолжаем их разработку, тем более, что сегодня понимание, как лечить заболевание, есть. У медицины сформирован достаточный запас прочности для противостояния болезни», — сказал Мишустин.

Он заявил об активной работе на опережение: «Был проведён аудит системы здравоохранения. Кроме того, мы оценили возможность развёртывания оперативных госпиталей. Чужой опыт учитывали, но пытались найти собственный оптимальный путь. Мы не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали. Мы одними из первых закрыли границы. Оперштабы в регионах и координационный совет действовали фактически в круглосуточном режиме. Была введена система выплат медперсоналу. Регионам была оказана помощь в закупках».

Мишустин напомнил, что государство выделяло средства и на помощь людям из незащищённых слоёв: «Мы обязаны были о них позаботиться, и делали сервисы и услуги более прозрачными и удобными. Нужно было создать условия, чтобы многодетным матерям и пенсионерам не приходилось бегать по ведомствам. Мы модернизировали систему соцзащиты».