Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Жители Грузии после ухудшения эпидемиологической ситуации в стране стали чаще обращаться к операторам телефонной службы 112. Об этом говорится в заявлении, которое 20 октября распространил Центр по управлению общественной безопасностью МВД Грузии.

По данным организации, ранее на номер 112 в среднем было по 13 тысяч обращений в сутки, а теперь стало 18 тысяч. Это связано с тем, что теперь из-за нехватки мест в больницах многих пациентов с COVID-19 стали оставлять лечиться дома, и у службы появилась функция для их связи с медиками.

В то же время, как отмечают в Центре, в течение дня поступает большое количество звонков, которые мешают работать.

«Несмотря на эпидемию в стране, в службе 112 за сутки фиксируются до 3000 нецелевых и информационных звонков, что затрудняет рабочий процесс. В результате те, кто действительно нуждается в помощи, когда секунды имеют решающее значение, не могут дозвониться до нас, что вызывает недовольство населения», — говорится в заявлении.

В ведомстве обратились к жителям страны с просьбой проявить гражданскую ответственность и не звонить без необходимости.

Стоит отметить, что народный омбудсмен Грузии Нино Ломджария ранее заявила, что пациенты с COVID-19, которых оставляют лечиться дома, не знают порядок консультаций и обращений к врачам, кроме того, многие жалуются, что ждут звонка от врача по несколько дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Пандемия может привести к частичному параличу городов в Грузии