Москва, , 13:46 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 4999 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 377 случаев меньше, чем сутками ранее, когда установили 5376 новых случаев заражения.

За последние сутки в московские больницы госпитализировали 1245 пациентов с коронавирусной инфекцией. На аппаратах ИВЛ находятся 323 человека.