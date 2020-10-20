Нижний Новгород, , 14:10 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 20 октября выявили 366 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 292 новых носителях SARS-CoV-2. Предыдущий рекорд суточного прироста носителей коронавируса в области был зафиксирован по состоянию на 12 июня — 354 случая. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 37 428 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки в регионе выписаны 319 человек, всего выздоровели с начала пандемии 31 024 нижегородца.

По данным общероссийского оперативного штаба, за минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом пятеро жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 665 человек. Накануне сообщалось также о пяти летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5739 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекция в области снизился за предыдущие несколько дней и составляет 1,04. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился и составляет лишь 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава областного министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов говорил, что регион выйдет на пик заболеваемости по коронавирусу во второй декаде ноября. Он констатировал, что медицина Нижегородской области уже серьезно перегружена, все службы работают на максимуме возможностей.

«Торможения и плато пока нет, но меры по эпидемиологической безопасности обязательно дадут ощутимый результат. Люди всё больше ходят в масках, в образовательных организациях также ожидаем снижение количества носителей и заболевших. Всё это даст эффект через 1,5−2 недели», — заверил министр.

Также он отметил, что резерв коек минздрав старается удерживать на уровне около 15%.

«Также ежедневно вводим в эксплуатацию 250−300 коек. Но койки сами по себе не лечат», — добавил министр и подчеркнул, что продолжается сложная работа по подбору персонала и настройке маршрутизации.

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