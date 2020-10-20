Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 258 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.

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Для сравнения, 19 октября 2020 года в области фиксировали 249 носителей вируса SARS-CoV-2. Нынешний показатель — максимальный за последнее время (с конца июля 2020 года). Теперь в регионе подтверждено 33 170 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (156 новых случаев), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Березовского, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярск, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Рефтинского, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Тугулымского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге отменили чемпионат Европы по самбо из-за COVID-19.

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