Красноярск, , 13:44 — REGNUM Красноярский родильный дом №1 начал приём беременных и родильниц с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

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В отдельном корпусе подготовлено 20 коек, их количество может быть увеличено. 20 октября в медучреждение поступили первые пациентки.

В конце апреля 2020 года этот роддом был полностью перепрофилирован под инфекционный стационар. За время работы указанного инфекционного госпиталя в нём пролечились 117 беременных женщин с коронавирусом, у 53 из них болезнь протекала с пневмониями. Врачи приняли роды у 30 женщин.

Ковидный госпиталь в роддоме № 1 прекратил свою работу в августе.

По данным минздрава, в настоящее время беременным женщинам, роженицам и родильницам, у которых выявлен коронавирус, оказывают медицинскую помощь в БСМП, краевой клинической больнице, межрайонной детской больнице №1 и роддоме №1.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 23 194 человек.

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