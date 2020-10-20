Стокгольм, , 13:47 — REGNUM На юге Швеции, в регионе Крунуберг, наблюдается стремительный рост числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящихся на лечении в медицинских учреждениях. Об этом сообщает местный телеканал SVT Nyheter Småland.

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За прошедшие сутки количество госпитализированных пациентов в регионе увеличилось на 80%. По состоянию на 20 октября в больницах Крунуберга на лечении находятся 18 человек, двое из которых получают неотложную помощь в отделении интенсивной терапии.

Днем ранее под наблюдением медиков находилось всего 10 человек. Однако еще четырьмя сутками ранее с COVID-19 было госпитализировано всего четыре пациента.

Всего за время пандемии от заболевания в Крунуберге скончались 111 человек. Согласно данным официального сайта региональной администрации, коронавирусная инфекция была выявлена у 1 980 человек.

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