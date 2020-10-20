Оренбург, , 13:42 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 20 октября, выявлено 168 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Стоит отметить, до 16 октября наблюдался рост ежесуточного показателя и фиксация на уровне 170 фактов день в течение двух суток (16−17 октября). Затем начался небольшой, но спад: 19 октября выявлено 169 случаев заражения, сегодня — 168.

С конца марта в регионе зарегистрировано 15 657 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 13 649 пациентов. От COVID-19 скончались 99 человек, в том числе трое за последние сутки.

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