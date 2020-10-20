Осло, , 14:05 — REGNUM Директор по инфекционному контролю в Норвежском институте общественного здравоохранения Фроде Форланд обеспокоен нынешним распространением COVID-19 на континентальной части Европы. Он считает, что рост заболеваемости связан с возобновлением международного сообщения. Об этом сообщила газета Expressen.

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«Мы с некоторой озабоченностью наблюдаем за тем, что происходит в Европе. Распространение инфекции во многих странах Центральной и Южной Европы резко возросло», — заявил Форланд.

Однако ухудшению эпидемиологической ситуации в Европе поспособствовали не только открытые границы, но и календарные различия, так как, летние отпуска в северных странах начинаются, как правило, раньше, чем на территории континентальной Европы, которая вновь сталкивается с ужесточением карантинных мер.

Эпидемиолог также отметил, что требование для граждан некоторых стран отправляться на карантин по прибытии в Норвегию сможет «защитить страну от проникновения коронавируса извне».

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