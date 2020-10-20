Элиста, , 13:39 — REGNUM В Республике Калмыкия зарегистрировали максимальный суточный прирост пациентов с SARS-CoV-2. За истекшие сутки выявили 90 носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 20 октября.

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За последние дни резко возросла нагрузка на госпитали. В настоящее время лечение в стационарах получают 763 пациента с COVID-19. Из них в тяжёлом состоянии находятся 19 человек. Режим самоизоляции соблюдает 3 тыс. 961 житель республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрирован 8 тыс. 131 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 4 тыс. 894 пациента. От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 86 человек.

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