Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM В Петербурге от COVID-19 скончались еще 38 человек за последние сутки. Об этом 20 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Бригада скорой помощи в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Всего, согласно официальной статистике, в городе от этой болезни, как основной причины смерти, умерли 3460 человек. Летальность заболевания на сегодня составляет в Петербурге 6,49%.

В России за сутки зафиксировали 269 летальных исходов, Петербург находится на втором месте после Москвы, где за сутки скончались 49 человек.

Добавим, в Петербурге за последние сутки коронавирус нашли у 695 человек, что является максимальным показателем за всю пандемию начиная с марта. Всего в стране число зараженных достигло 1 431 635 человек, в Петербурге — 53 287 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за сутки коронавирус нашли почти у семисот человек