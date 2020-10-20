Магас, , 13:36 — REGNUM В Ингушетии проведены обыски по делу о покушении на убийство в январе 2019 года и об убийстве в ноябре 2019 года начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Ибрагима Эльджаркиева. В домовладениях подозреваемых в селении Яндаре было найдено оружие и боеприпасы, сообщили 20 октября в пресс-службе МВД по республике.

По одному из адресов, в котором проживает 45-летний местный житель, был найден автомат Калашникова калибра 5,45 мм, на котором отсутствовал номер. В доме другого подозреваемого — 41-летнего жителя Яндаре — обнаружено и изъято 15 патронов калибра 7,62 мм. Все изъятое отправлено на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат-хирург были убиты 2 ноября 2019 года в Москве. Ранее, в январе того же года, окончилась неудачей попытка бандитов ликвидировать полицейского. По данному делу проходят более десятка подозреваемых. В ходе следственных действий по месту их жительства не раз проводились обыски.

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