Липецк, 20 октября 2020, 13:36 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 20 октября.
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Скончался 71-летний житель Задонского района.
Всего по состоянию на 20 октября в регионе было зарегистрировано 60 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 6012 человек.
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