Москва, , 13:36 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 16 319 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Это на 337 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 15 982 случая заражения. Показатель является максимальным за всё время распространения SARS-CoV-2 в России.

Всего во время пандемии в РФ выявили 1 431 635 случаев заражения коронавирусом.