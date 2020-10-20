Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Петербург продолжает ставить печальные «рекорды»: за последние сутки в городе на Неве коронавирус нашли у 695 человек. Это самое высокое число вновь выявленных зараженных за всю пандемию начиная с марта.

Бригада скорой помощи в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Хуже показатели только у Москвы, так что Петербург продолжает занимать вторую строчку в списке регионов РФ с самым большим числом вновь выявленных зараженных, давно обогнав Московскую область по суточным показателям. Весной Подмосковье шло на второй позиции за столицей.

Таким образом за все время в городе вирус SARS нашли у 53 287 человек. По данным оперативного штаба, выздоровели от COVID-19 из них 34 205 человек, включая 348 выписанных за последние сутки. Этот показатель также на восемь случаев выше, чем днем ранее.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли у 16 319 граждан в 84 регионах, их общее число достигло 1 431 635 человек.

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