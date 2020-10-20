Владимир, , 13:31 — REGNUM Во Владимирской области дополнительно развёрнуто 70 коек для пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, создание резервного коечного фонда продолжается.

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В Областном центре специализированных видов медицинской помощи дополнительно развёрнуто 50 коек, ещё 20 мест открыто в Муромской городской больнице № 3. Специализированные койки в Муроме могут принять пациентов, которым требуется хирургическое вмешательство. Ранее таких пациентов со всей области привозили во Владимирскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Всего в регионе открыто 928 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Инфекционные госпитали региона оснащены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, создан запас необходимых лекарственных препаратов.

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