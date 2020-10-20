Пенза, , 13:49 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 20 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 387 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 164 пензенца, среди которых 29 — дети. Минувшим днем носителями инфекции стали 160 пациентов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В регионе с начала пандемии выздоровели 10 137 человек, за сутки — 86 пациентов. 154 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

По географическому расположению самое большое число заболевших в Пензе — 76 человек, в Пензенском районе — 19, в Сердобском — 17, в Колышлейском — 11 жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области зарегистрирована смерть еще троих пациентов от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией — двух мужчин и одной женщины.

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