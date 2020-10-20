Москва, , 13:37 — REGNUM Исключение повторного введения режима нерабочих недель на территории Российской Федерации, властями страны, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 20 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие пользователи отметили, что вместо нерабочих недель власти должны вводить полноценный карантин и установить на территории России режим чрезвычайной ситуации. Тем самым, обычные граждане начнут получать все необходимые финансовые компенсации в противовес тому, как сейчас они наоборот несут крупные издержки в связи с режимом самоизоляции.

«Так карантина не было и весной, была непонятная самоизоляция. За карантин людям должны платить, поотменять все коммунальные платежи, кредиты и прочее. Должны обеспечить средствами защиты, если хотите, чтобы носили маски», — считает пользователь Лира.

Некоторые пользователи уверены, что введение режима нерабочих недель создаст лишь еще больше проблем для населения.

«Ввели бы ещё как, но в экономике и в жизни людей ситуация не лучшая! Посмотрите статистику по просроченным кредитам. Это печально. Слияние структур идёт для сокращения сотрудников. В Армии тоже сократить хотят 100 тысяч служащих», — пишет Alex.

Часть комментаторов обратилась с критикой в отношении мэра Москвы Сергея Собянина.

«А мне Сергей Семёнович Собянин уже ввел нерабочую неделю с пролонгацией: запретил мне бесплатно ездить в метро, порекомендовав не выходить из дома…», — поделился Юрий Н.

Нашлись и те, кто и вовсе не увидел необходимости вводить режим нерабочих недель. По мнению данных пользователей, повторная нагрузка на работодателя, которая уже осуществлялась весной 2020 года, попросту «добьёт предприятия», которые смогли пережить первую волну коронавируса.

«А смысл уже вводить? … Часть (микропредприятий) закрылись, а часть, типа нашего, потеряла клиентов. … Про ЗП себе и какую-то прибыль я уже забыл с весны», — написал Илья Ф.

Напомним, 20 октября ряд источников заявил журналистам РБК, что правительство России не собирается устанавливать в стране повторный режим нерабочих дней.