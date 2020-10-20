Ростов-на-Дону, 20 октября 2020, 13:17 — REGNUM В Ростовской области более 21% населения охвачены вакцинацией от гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 20 октября.
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"На 15 октября в целом по области против гриппа привито 898 тыс. 736 человек или 21,4% от численности населения», — уточнили в ведомстве.
В рамках национального проекта процедуру вакцинации прошли в том числе 294 тыс. 656 детей и 7 тыс. 517 беременных женщин («Совигрипп»).
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