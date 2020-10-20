Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM В Ростовской области более 21% населения охвачены вакцинацией от гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 20 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

"На 15 октября в целом по области против гриппа привито 898 тыс. 736 человек или 21,4% от численности населения», — уточнили в ведомстве.

В рамках национального проекта процедуру вакцинации прошли в том числе 294 тыс. 656 детей и 7 тыс. 517 беременных женщин («Совигрипп»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону от гриппа привились более 210 тыс. человек

Читайте развитие сюжета: Глава Башкирии ужесточил требования по борьбе с коронавирусом в республике