Копейск, Челябинская область, , 13:13 — REGNUM В Копейске Челябинской области двое граждан, состоящих соответственно, на учёте у нарколога и психиатра, получили право водить автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нарушение было выявлено в ходе проверки. Оказалось, что их заболевания являются противопоказанием к вождению. Тем не менее водительские удостоверения были им выданы.

Сейчас прокуратура настаивает на аннулировании этих решений и на том, чтобы отобрать права у данных лиц. Заявления направлены в суд.