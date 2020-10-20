Ставрополь, , 13:16 — REGNUM Отопительный сезон стартовал на 26 территориях Ставропольского края, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе министерства ЖКХ региона. До конца месяца батареи потеплеют в домах жителей еще пяти городов и районов края.

Отмечается, что октябрь в этом году на Ставрополье выдался аномально жарким. В этой связи тепло в квартиры жителей было решено подать позже обычного, чтобы «не топить улицу».

Отопительный период уже начался в городах-курортах Ессентуки и Кисловодск, в Лермонтове, Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Грачевском, Кочубеевском, Курском, Левокумском, Новоселицком, Предгорном, Труновском, Туркменском и Шпаковском районах, Благодарненском, Ипатовском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском и Советском городских округах.

По данным ведомства, сегодня потеплеют батареи в домах жителей Буденновского и Степновского районов, Минераловодского и Кировского горокруга. В Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске и Красногвардейском районе потребителям планируют подать тепло 21 октября, в Железноводске — 26 октября.

В Георгиевском горокруге пока отапливаются только объекты социального назначения — детские сады, школы и больницы. Решение о подаче тепла в многоквартирные дома здесь еще не принято. Не определились с датой начала отопительного периода также в Изобильненском горокруге.

В министерстве напомнили, что единой фиксированной даты начала отопительного сезона для всего края нет. Решение о его старте принимают местные власти, ориентируясь на погоду.

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