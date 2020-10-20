Нур-Султан, , 13:11 — REGNUM Неснижаемый двухмесячный запас лекарств сформировало министерство здравоохранения Казахстана. Об этом 20 октября заявил глава минздрава республики Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, в запас лекарств вошли 44 наименования дефицитных и востребованных лекарственных средств на сумму 8,2 млрд тенге ($19,1 млн). Запаса достаточно для лечения 60 тыс. пациентов в месяц, уточнил министр.

Цой добавил, что с начала пандемии регионы Казахстана заявили о дополнительной потребности на лекарственные средства на сумму 16,6 млрд тенге ($38,7 млн).

С 22 июля во всех медицинских организациях сформирован месячный запас лекарственных препаратов, что позволит удовлетворить потребность в препаратах в случае второй волны коронавируса.