Москва, , 13:20 — REGNUM Производство третьей российской вакцины от коронавируса, которая разработана Центром им. Чумакова, может быть начато в промышленном масштабе до конца текущего года. Об этом 20 октября рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

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По слова Мантурова, на данный момент наиболее перспективной вакциной, которая уже запущена в производство, является «Спутник V», созданная центром им. Гамалеи, а затем на очереди препарат от российского центра «Вектор».

"И также институт Чумакова, который должен до конца года подключиться, вернее, наша промышленность должна подключиться уже к полученным результатам клинических исследований Центра Чумакова», — уточнил Мантуров.

Также он рассказал, что в настоящее время в мире задекларированы примерно 180 вакцин от SARS-CoV-2, находящиеся на той или иной стадии разработки.

«Что касается нашей страны, то порядка 10% от этого объема как раз приходится на Россию. Около 18 разных разработчиков, кто участвует в этой работе», — отметил глава Минпромторга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 20 октября 2020 года было выявлено 40 328 122 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 373 821 случай.