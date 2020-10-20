Москва, , 13:09 — REGNUM Предложение министерства финансов России о том, чтобы сократить на 10% количество военнослужащих российской армии, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 20 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«У министра финансов, на минуточку, 11 замов, из них два первых (видимо, не смогли определиться, кто первее). И это только в головном Минфине. Добавьте к этому Минфины в каждом субъекте РФ. И еще подведомственные организации. Я очень сомневаюсь, что, в случае чего, они пойдут защищать Родину с оружием в руках…», — пишет пользователь G.

Множество комментаторов сошлись во мнении, что Минфин попросту пытается оптимизировать бюджетные средства за счёт тех ведомств, к которым оно не имеет отношение. В то же время, считают пользователи, министерство не готово сокращать собственных сотрудников и руководящий состав.

«Как обычно лучше сократить и платить меньше, чем найти оптимальный вариант… Мы сейчас ещё сократим и один человек будет выполнять работу за 20 человек, а зарплату будет получать только за себя», — считает «Т.Е.».

Но нашлись и те, кто уверен, что данный вопрос назрел и сокращение числа военнослужащих является правильным решением. Но пользователи отметили, что данный вопрос касается не только Минобороны, но и другие ведомства, где засело множество сотрудников, работа которых заключается в том, чтобы «просто получать зарплату».

«Давно об этом задумывался… Так называемые специалисты перекладывают бумажки с места на место. Честно говоря, они не компетентны, ленивы..», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Оборжался».

Отдельные пользователи предостерегли Минфин от идеи сокращение числа военнослужащих. По их видению, лишившиеся места службы военные могут войти в состав «протестной массы», которая будет высказывать своё возмущение решениям правительства.

«100 тысяч военных — это 300 тысяч человек, которые завтра могут выйти на улицы и присоединиться к протестам. А оно им надо?», — написал Руслан С.

Напомним, 20 октября газета «Известия» со ссылкой на документ сообщила, что проект реформы ВС России, одним из элементов которой станет сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, подготовили в министерстве финансов РФ.