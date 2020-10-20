Архангельск, , 12:59 — REGNUM В Архангельской области продолжает расти число инфицированных новым коронавирусом — только за минувшие сутки инфекцию подтвердили у 215 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, большинство новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Котласском районе, Архангельске и Новодвинске.

На лечении с COVID-19 находятся 4823 человека, 12 458 — уже выздоровели. За последние сутки здоровыми были признаны 69 человек.