Магас, , 12:58 — REGNUM В Ингушетии обнаружен тайник, в котором было спрятано огнестрельное оружие и боеприпасы. Устанавливается хозяин схрона, сообщили 20 октября в пресс-службе МВД по региону.

Тайник был оборудован в водосбросной бетонной трубе плотины на реке «Асса». В полиэтиленовом мешке находились автомат Калашникова, а также семь магазинов к нему и 207 патронов калибра 5,45 мм.

Отмечается, что на схрон наткнулись сотрудники управления ФСБ и полицейские Сунженского района при проведении оперативных мероприятий в лесном массиве на северо-восточной окраине села Берд-Юрт. Принадлежность оружия в настоящее время устанавливается.

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