Великий Новгород, , 12:58 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 октября в областном оперативном штабе по борьбе с эпидемией. Это на семь случаев больше, чем было выявлено сутками ранее.

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Нарастающим итогом в регионе за всё время пандемии подтверждено 6477 случаев заражения. Выздоровели 4859 человек, в том числе семь человек — за последние сутки. Количество летальных исходов не увеличилось и составляет 83 случая.

Из числа новых носителей за сутки 37 пришлось на Великий Новгород, 11 — на Боровичский район, 10 — на Валдайский район, пять — на Старорусский район, четыре — на Солецкий район, по два случая дали в статистику Волотовский, Любытинский, Новгородский и Окуловский районы Новгородской области.

Напомним, днем ранее на заседании регионального оперативного штаба стало известно, что кафе, рестораны и бары, в том числе круглосуточные, будут работать в Новгородской области строго до 23 часов. Министерству образования Новгородской области было поручено изучить возможность продления осенних каникул дополнительно на одну неделю. Они начнутся с понедельника, 26 октября, и по графику должны продлиться десять дней.

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