Аддис-Абеба, , 12:58 — REGNUM Школы в Эфиопии вновь открылись с понедельника, 19 октября, после закрытия более чем на семь месяцев из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС Amharic.

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Журналисты отмечают, что школы открываются поэтапно. Первыми к занятиям вернулись школьники из сельской местности.

Правительство Эфиопии планирует вновь открыть все начальные и средние школы к середине ноября.

Некоторые родители по-прежнему остерегаются отправлять своих детей в школу, но в министерстве образования и науки Эфиопии заявили, что в учебных заведениях принимают все необходимые меры для минимизации риска распространяется коронавируса в школах. Школьникам и учителям бесплатно предоставят 50 миллионов масок для лица. Учащиеся выпускных классов средней школы будут сдавать экзамены онлайн.

Напомним, школы в Эфиопии были закрыты после того, как в марте в стране выявили первый случай заражения коронавирусом. В стране так и не ввели полный локдаун во время пандемии. Пятимесячный режим чрезвычайного положения завершился в начале сентября, и жители страны вернулись к относительно обычному образу жизни.