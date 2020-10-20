Бишкек, , 12:51 — REGNUM Национальное общество Красного Полумесяца Киргизии объявило набор волонтеров в мобильные бригады, которые будут задействованы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в мэрии киргизской столицы.

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Отмечается, что необходимость в этом возникла из-за продолжающегося увеличения числа случаев заражения коронавирусом в республике.

Волонтерами могут стать совершеннолетние жители Киргизии, имеющие хороший иммунитет и готовые оказать помощь и поддержку заболевшим COVID-19 соотечественникам.

Будущие волонтеры должны будут пройти организованные местным представительством Красного Полумесяца тренинги, в ходе которых их обучат оказанию первой помощи, в том числе психологической, профилактике и реабилитации от коронавируса, по работе с оборудованием при оказании медицинской помощи и самозащите в условиях пандемии.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии в Киргизии официально зарегистрировано 52 910 случаев коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки — 384 случая.

Всего за весь период излечились от коронавируса 46 139 жителей республики. Из них за минувшие сутки — 276 человек.

С момента объявления пандемии от COVID-19 умерли 1113 киргизстанцев. За последние сутки в стране зафиксировано две смерти среди пациентов с коронавирусом.