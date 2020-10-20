Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM Чемпионат Европы по самбо не состоится в Екатеринбурге в ноябре 2020 года, заявил глава Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

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Как передаёт РИА Новости, решение было принято совместно с оргкомитетом чемпионата. Причина — ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка и в Екатеринбурге, и в России, и во всём мире, уточнил Елисеев.

Кроме того, не всем участникам отменённого чемпионата разрешали покидать свои страны из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Екатеринбурге пройдёт всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд».

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