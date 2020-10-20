Нижний Новгород, , 12:46 — REGNUM Медицина в Нижнем Новгороде перегружена, службы трудятся на полной мощности и на износ, пик заражения коронавирусом ожидается в области в середине ноября. Об этом 20 октября сообщил глава минздрава области Давид Мелик-Гусейнов.

Бригада скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Министр отметил, что в Нижегородской области продолжается рост заболеваемости, и выхода на плато пока нет.

«Меры по эпидемиологической безопасности обязательно дадут ощутимый результат через 1,5−2 недели. Люди всё больше ходят в масках. Периодически пользуюсь общественным транспортом, около 90% пассажиров уже в масках. Спасибо!» — написал он.

Чиновник сообщил, что «скорая помощь уже перегружена».

«Часть вызовов, которые раньше выполнялись скорой помощью, носят статус неотложных. Идёт переадресация на бригады неотложной помощи. Выводим новые силы, новые машины, новых молодых специалистов. Также увеличиваем количество диспетчеров».

В начале октября Мелик-Гусейнов сообщил, что «сейчас среднетяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией стало больше, чем весной», и призвал людей соблюдать правила.

Напомним, что по состоянию на 19 октября в Приволжском федеральном округе выявили 1727 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Ранее сообщалось о 1719 случаях заражения SARS-CoV-2.

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 185 858 случаев.