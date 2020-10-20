Брянск, , 12:45 — REGNUM Индивидуальные маски использовать гражданам следует во всех общественных местах Брянской области. Причём пассажирам без средств защиты откажут в проезде в городском транспорте, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе администрации Брянска.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

В правительстве Брянской области подписано новое постановление в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане обязаны использовать маски «при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях), за исключением нахождения на открытом воздухе». Тех, кто отказывается надевать средство защиты, органы власти, организации и собственники вправе не пускать на свои объекты.

«На основании этого документа с сегодняшнего дня общественный транспорт, как муниципальный, так и коммерческий, будет осуществлять движение по маршруту только в том случае, когда все пассажиры в салоне будут находиться в масках. Об этом правиле уведомлены руководители всех пассажирских транспортных предприятий, работающих на маршрутах городского общественного транспорта», — заявили в мэрии Брянска.

Соблюдение масочного режима ежедневно проверяют контролирующие органы. Так, за минувшие сутки в Брянске за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания было составлено 25 протоколов на пассажиров общественного транспорта.