Тюмень, , 12:42 — REGNUM В Тюменской области школьные осенние каникулы будут удлинёнными из-за наложения пандемии коронавируса на сезонную вспышку острой респираторной инфекции. Они начнутся 26 октября и закончатся 8 ноября, заявил в прямом эфире директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

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Удлинение каникул не скажется на интенсивности занятий после них. Школьные каникулы следующих периодов не будут сокращены, заверил Алексей Райдер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области на сегодня высокий прирост суточных заражений коронавирусом — с 61 случая 22 сентября 2020 года он увеличился до 142 случаев 19 октября.