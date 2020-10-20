Ижевск, 20 октября 2020, 12:39 — REGNUM 2021 год в Удмуртии станет Годом села. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, поручив правительству и Госсовету региона подготовить соответствующую программу на следующий год.
С предложением объявить Год села выступили председатель Совета Удмуртпотребсоюза Рауф Каримов и руководитель предприятия «Рыбхоз Пихтовка» Георгий Крылов.
Бречалов отметил, что помнит предложение минтранса республики о выделении дополнительных средств на ремонт дорог.
«Но главное — необходимо изыскать средства на поддержку предпринимателей», — уверен Бречалов.
ИА REGNUM напоминает, 2020 год в Удмуртии был объявлен Годом предпринимательства.
В начале января текущего года Бречалов говорил, что самые значимые — это проекты, связанные с развитием экономики.
«У нас рождается слоган: «Предпринимательство — это патриотично». Нужно понимать, что это действительно настоящая элита общества — там, где есть бизнес, там есть жизнь. Это прямая связка, прямая формула», — отмечал глава республики.
2018-й год республике был объявлен Годом дорог, 2019-й — Годом здоровья.