Уфа, , 12:42 — REGNUM Отказаться от рукопожатий порекомендовали чиновникам в Уфе. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба администрации города.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на еженедельном оперативном совещании в муниципалитете.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Уфы Радмила Муслимова, руководителям предприятий и организаций нужно перевести сотрудников с хроническими заболеваниями и беременных женщин на удаленный режим работы.

Он также отметил, что как бы это странно не звучало, чиновникам рекомендуется отказаться от рукопожатий при встрече. При этом всем нужно уменьшить другие близкие контакты в виде объятий, поскольку вирус может переноситься на одежде.

Радмил Муслимов также попросил жителей Уфы усилить самодисциплину и соблюдать масочный режим и рекомендованную дистанцию.

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