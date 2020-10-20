Москва, , 12:37 — REGNUM В Москве выпустят серию проездных карт «Тройка» и «Единый» с изображением достопримечательностей Карачаево-Черкесии. Эта инициатива согласована постоянным представительством республики в столице РФ и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, пишет ТАСС.

Проект «Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия» подготовлен специально для расширения знаний москвичей о возможностях отдыха на курортах региона.

Первые экземпляры проездных карт в видами северо-кавказской республики появятся в кассах метро Москвы с 20 октября. Всего изготовлено 10 тыс. карт «Тройка» и 400 тыс. карт «Единый».

Читайте также: В московском метро открылась выставка «Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!»

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Москве был реализован проект «Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!». На платформе станции метро «Воробьевы горы» были размещены десять стеклянных витрин, рассказывающих о культуре, истории и традициях народов КЧР.

Читайте также: Степашин рекомендует Москве перенять опыт Карачаево-Черкесии