Кемерово, , 12:35 — REGNUM Кемеровские полицейские по горячим следам раскрыли кражу тепловой пушки из палатки для посетителей поликлиники. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

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В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из шатровой палатки, установленной возле поликлиники в Кемерове, похищена тепловая пушка, предназначенная для обогрева посетителей. Сумма ущерба оцинивалась в 15 тысяч рублей.

Вскоре был задержан подозреваемый в краже. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Выяснилось, что он воспользовался отсутствием сотрудника организации, зашёл в палатку и вынес электроприбор, который позже сдал в ломбард за 7 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное было изъято в одном из комиссионных магазинов города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области рядом с поликлиниками появились мобильные пункты ожидания приёма врачей.

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