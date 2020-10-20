Волгоград, , 12:32 — REGNUM Один миллион рублей выплатили свидетелю, который помог установить личность предполагаемого убийцы иностранного студента в Волгограде. Денежное вознаграждение полностью перечислили волгоградцу, пожелавшему остаться анонимным, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе администрации региона.

Тело 17-летнего иностранного студента с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 13 июня 2020 года в Центральном районе Волгограда. За содействие в расследовании преступления и установлении личности предполагаемого убийцы по решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова было установлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Свидетелю, который сотрудничал с правоохранительными органами, выплатили обещанную сумму. Премии также получили сотрудники уголовного розыска и следственных подразделений, занимавшихся раскрытием и расследованием этого преступления.

Практика выделения вознаграждений в Волгоградской области помогла раскрыть уже несколько тяжких резонансных преступлений, таких как убийства девочки в Калаче-на-Дону и школьницы-подростка в Красноармейском районе Волгограда.

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