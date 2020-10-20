Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает издание BuzzFeed News со ссылкой на представителя агентства.

Российские аппараты были переданы в рамках помощи в борьбе с коронавирусом. В начале апреля они были распределены между больницами в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Однако российские аппараты так и не были использованы.

В частности, для работы устройств требовалось электрическое напряжение, которое несовместимо с сетями в США. Отмечается, что производитель аппаратов находится под санкциями США. Это, в свою очередь, вызвало недовольство среди представителей Демократической партии в Конгрессе.