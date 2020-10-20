Москва, , 12:29 — REGNUM Ряд нарушений профилактики распространения коронавируса выявлено во время проверки бизнес-центра «Серпуховский двор», расположенного на юге Москвы. Об этом сообщается на официальной странице госинспекции по недвижимости столицы.

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Инспекторы выявили, что в здании бизнес-центра «Серпуховский двор» не соблюдался масочный и перчаточный режим, в объекте отсутствовала разметка социальной дистанции. Также было нарушено требование указа мэра Москвы о выводе 30% сотрудников бизнес-центра на дистанционную работу.

Информация о нарушениях передана в объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы. Бизнес-центру грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

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