Калининград, , 12:31 — REGNUM Житель города Зеленоградска Калининградской области подал в суд на супермаркет, в котором его не стали обслуживать из-за отсутствия маски, но проиграл. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.

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Инцидент произошёл в мае. Сотрудники супермаркета предложили мужчине купить у них маску, и не стали обслуживать его после отказа. На следующий день покупатель снова пришёл без маски, и ему повторно отказали в обслуживании. Тогда он обратился в суд, требуя возмещения морального вреда.

Суд в удовлетворении иска отказал, сославшись на постановление правительства Калининградской области о праве торговых организаций не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Представитель ответчика заявил суду, что мужчине маску предлагали бесплатно, но он всё равно отказался от неё.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала отказ магазинов обслуживать покупателей без масок оправданной мерой. Объекты торговли поступают так из-за грозящего им штрафа, он составляет не менее 300 тыс. рублей.

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